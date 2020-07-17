История смелого 6-летнего мальчика из США Бриджера Уокера всколыхнула весь мир. На днях в сети появилась информация, что он защитил свою младшую сестру от нападения немецкой овчарки и поэтому пострадал сам. Поступок маленького американца поразил даже голливудских звезд, поэтому они обратились к нему со своим восторгом.

Сейчас 4-летняя сестра Бриджера чувствует себя хорошо, в то время как ее брату наложили аж 90 швов на лицо. Мальчик имеет не только большой шрам на лице, но и синяки. Впрочем, он уверенно констатирует, что: "Если кто-то из нас должен умереть, то пусть это буду я", сообщает 24 канал.

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Известно, что Бриджер Уокер является большим фанатом "Мстителей" со Вселенной Marvel, поэтому актеры из серии фильмов решили поддержать маленького героя. Среди них к мальчику обратились Крис Эванс (Капитан Америка), Марк Руффало (Брюс Веннер), Том Холланд (Человек-паук), Хью Джекман (Росомаха), братья Руссо (создатели "Мстителей"), режиссер Робби Амель, Энн Хэтэуэй и другие.

Крис Эванс: "Друг, ты герой, то, что ты сделал, было так смело, так самоотверженно, твоей сестре так повезло, что именно ты ее старший брат. Ваши родители, наверное, очень гордятся вами. Оставайся таким, какой ты есть, нам нужны такие люди, как ты. Держись, я знаю, что восстановление может быть трудным, но, основываясь на том, что я видел, я не думаю, что есть что-то, что может остановить тебя". Звезда "Мстителей" также пообещал подарить 6-летнему Бриджеру аутентичный щит, с которым его персонаж появлялся в экранизациях комиксов.

Энн Хэтэуэй: "Я не Мститель, но я узнаю супергероя, когда вижу его. Я могу только надеяться, что я хоть наполовину смелее в своей жизни, чем ты, Бриджер. Желаю вам спокойного выздоровления и многих свершений".