"Капитан Марвел": трейлер и сюжет фильма о женщине-супергерое

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"Капитан Марвел": трейлер и сюжет фильма
"Капитан Марвел": трейлер и сюжет фильма / www.imdb.com

Долгожданный фильм "Капитан Марвел" (Captain Marvel) киностудии Marvel уже появился на украинских экранах сегодня, 7 марта. Первый трейлер фильма действительно поражает свое зрелищностью и визуальными эффектами.

Первый трейлер появился на YouTube-канале еще 18 сентября и с момента публикации его посмотрело более 52-х миллионов раз. "Выше. Дальше. Скорее", – именно такой слоган сопровождает официальный трейлер фильма "Капитан Марвел".

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В трейлере показаны как старые киногерои из Вселенной Marvel, так и новые. Среди них – актеры Сэмюэл Лерой Джексон, Джимон Гонсу, Джуд Лоу и многие другие. В главной роли кинокартины – голливудская актриса Бри Ларсон.

Капитан Марвел 2019: смотреть трейлер фильма онлайн

Фильм дуэта режиссеров Анны Боден и Райана Флека рассказывать об истории пилота ВВС США Кэрол Дэнверс, которая через слияние с ДНК воина инопланетной расы Крии станет супергероем Капитаном Марвел. События фильма будут происходить еще в 90-х годах прошлого века. Что интересно, в фильме "Мстители: Война бесконечности" (2018) один из героев отправит ей последнее сообщение через пейджер, чтобы та спасла Вселенную от массового геноцида.

Мировая премьера фильма "Капитан Марвел" состоялась 4 марта 2019 года.

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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