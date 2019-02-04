"Капитан Марвел": сеть покоряет новый трейлер к ожидаемому боевику

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"Капитан Марвел": новый трейлер и сюжет
"Капитан Марвел": новый трейлер и сюжет / consequenceofsound.files.wordpress.com

Режиссерский дуэт Анны Боден и Райана Флека мастерски воплотил необыкновенную историю про супергероя Кэрол Денвор. Пока же все киноманы ждут премьеру киноленты "Капитан Марвел" (Captain Marvel), которая запланирована на март 2019 года, сеть покоряет новый трейлер.

Серия фильмов киностудии Marvel стала настоящей сенсацией для киноманов. Ежегодно новые фильмы о супергероях завораживают миллионы зрителей, а их популярность рекордно растет.

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По сюжету новой киноленты "Капитан Марвел", пилот военно-воздушных сил Кэрол Денворс из-за слияния с ДНК воина инопланетной расы Крии станет супергероем. Один из персонажей фильма "Мстители: Война бесконечности" отправил ей последнее сообщение через пейджер, чтобы та спасла Вселенную от массового геноцида. Затем Капитан Марвел берется за дело и в одиночку противостоит нападениям инопланетян на Землю.

Главные роли в фильме "Капитан Марвел" исполнили оскароносная Бри Ларсон, Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон и другие голливудские звезды. События в фантастической киноленте разворачиваются в 1990-ых годах.

Пока весь мир ожидает премьеру фильма "Капитан Марвел" его авторы подогревают интерес к новинке кино. Так, на днях появился очередной трейлер, который уже успел покорить сеть. Всего за день его просмотрели более 1,5 миллиона пользователей сети.

"Капитан Марвел": смотрите видео нового трейлера

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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