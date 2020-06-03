Совсем недавно британская модель и актриса разорвала отношения с Эншли Бенсон после года романа. Кара Делевинь не скрывает свою сексуальную ориентацию более 6 лет, однако только сейчас решила расставить все точки в этой пикантной теме. Звезда объявила, что она пансексуалка и испытывает влечение к людям независимо от их пола.

На первый взгляд 27-летняя Кара Делевинь – пример того, как нужно любить и принимать себя настоящим. Однако знаменитость не скрывает, что большинство своей жизни боялась собственных желаний, но все же решилась стать одной из голливудских звезд, которые откровенно заявили о своей сексуальной ориентации. Однако для издания Variety модель опровергла утверждения о своей бисексуальности и назвала себя пансексуалкой.

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Кара Делевинь пояснила, что влюбляется в личность независимо от ее пола. Поэтому она готова строить отношения как с мужчинами, так и с женщинами.

Пансексуальность – сексуальная ориентация, характеризующаяся возможностью эмоционального, романтического, эротического или сексуального влечения к людям независимо от их гендерной идентичности и биологического пола

Я думаю, я всегда буду оставаться пансексуальной. Кто-то определяет себя как "они ", "он" или "она", я влюбляюсь в человека и это все. Меня привлекает личность,

– отметила Кара Делевинь.

В то же время модель не скрывает, что чуть ли не каждый день чувствует себя по-разному. В один день она чувствует в себе больше женственных черт, а в другой – мужских.



Кара Делевинь объявила свою ориентацию / Фото: Variety

Что известно о сексуальной ориентации Кары Делевинь?

2011 года модель встречалась с Тайроном Вудом – сыном легендарного музыканта из группы The Rolling Stones Ронни Вуда. Однако отношения пары длились недолго. Незадолго после разрыва с парнем Кара Делевинь объявила о своей бисексуальности, а впоследствии призналась, что ее единственное свидание с парнем было ужасное.

Последними серьезными отношениями звезды, которые, по слухам, привели к женитьбе, был роман с 30-летней американской актрисою Эшли Бенсон. Девушки встречались с начала 2019 года, тогда их застали папарацци во время романтических прогулок. С июня знаменитости не скрывали свои чувства от прессы и общественности, однако в апреле 2020 года разорвали отношения. Предполагают, что причиной разрыва стала измена Эшли Бенсон. При этом Кара Делевинь вступилась за свою бывшую девушку и попросила не поливать ее грязью.