Кара Делевинь и Эшли Бенсон временно взяли двух щенков из приюта во время карантина

Британская модель Кара Делевинь и ее возлюбленная Эшли Бенсон решили разнообразить свои дни и наполнить их радостью и любовью с помощью двух миловидных щенков.

Пока в мире стремительно развивается пандемия коронавируса и все сидят по домам на карантине, влюбленная пара, Эшли и Кара, решили взять на временную опеку двух щенков из приюта The Belle Foundation, пока там нет возможности ухаживать за всеми зверюшками. Впоследствии пара вернет их в приют, чтобы те нашли себе постоянное жилье.

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На своей странице в инстаграме Кара Делевинь опубликовала нежное фото, на котором обнимает маленьких собачек Боуи и Хендрикса. "Как замечательно воспитывать этих "милашек" во время карантина. Вы тоже должны!" – подписала фото Делевинь.

В свою очередь Эшли Бенсон тоже решила напамять сфотографироваться с щенком Боуи, который, наверное, больше пришелся ей по душе, и оставила комментарий: "Он ищет дом, и он такой нудный жук". Девушка также спросила, кто из ее подписчиков согласился бы взять на постоянное содержание ее нового друга.

Добавим, что это не первый случай, когда голливудские звезды берут на содержание животных во время карантина. Девушка Ди Каприо Камила Морроне тоже недавно взяла из приюта миловидную собаку. А в общем, приюты сейчас не страдают от недостаточного внимания, так как люди остаются сами дома во время карантина, поэтому, чтобы им не было так одиноко, берут на постоянное или временное содержание животных из приютов.

В издании Bloomberg даже сообщали, что в приютах Нью-Йорка собак и кошек почти не осталось. Такая же тенденция наблюдается и в других городах США. Такое поведение психологи объясняют тем, что люди чувствуют себя одиноко в самоизоляции.