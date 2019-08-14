Кара Делевинь полностью обнажилась для обложки Marie Claire: пикантное фото
Популярная британская модель и актриса Кара Делевинь, которая на днях отпраздновала свое 27-летие, снялась в смелой фотосессии для сентябрьского выпуска американского глянцевого издания Marie Claire.
Для обложки Кара Делевинь откровенно снялась перед объективом фотографа Томаса Вайтсайда на зеленом кожаном диване, продемонстрировав стройную фигуру, голые ягодицы и грудь. На других фотографиях с фотосессии Делевинь позирует на пляже с эффектом мокрых волос и минимумом макияжа.
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В интервью журналу модель заявила, что для нее идея гендера уже давно себя дискредитировала, а сама Делевинь чувствует себя настолько же мужчиной, насколько и женщиной. Также звезда заговорила о своих отношениях с возлюбленной Эшли Бенсон.
Никто из нас не искал этого чувства намеренно. Все сложилось совершенно естественным образом. Мы поняли, что хотим быть вместе,
– отметила Кара.
Кара Делевинь / Marie Claire
Также Делевинь отмечает, что именно Эшли стала ее настоящей любовью и помогла лучше разобраться в себе.
Она (Эшли Бенсон, – LifeStyle 24) помогла мне раскрыть глаза на то, кто я есть. Эшли научила меня, что такое настоящая любовь. Кстати, это оказалось куда сложнее, чем я представляла,
– добавила звезда.
Кара Делевинь / Marie Claire
Что известно о романе Кары Делевинь и Эшли Бенсон? Журналисты впервые заговорили об отношениях Кары Делевинь и звезды сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон в начале 2019 года. Однако о романе свидетельствовали многочисленные снимки со свиданий, сделанные папарацци. Знаменитости не комментировали никаких слухов, а в середине июня официально заявили о своих чувствах.
Сначала Эшли Бенсон опубликовала совместное фото с Карой и лаконично подписала его "Моя". Только после этого пара впервые осуществила совместный публичный выход, появившись на церемонии награждения премиями TrevorLive New York Gala. В коротком комментарии журналистам Кара Делевинь призналась, что уже больше года чувствует себя счастливой.
Она – одна из тех людей, кто помог мне полюбить себя в то время, когда я больше всего в этом нуждалась. Она показала мне, что такое настоящая любовь, и показала, как ее принимать, что было гораздо труднее, чем я раньше думала,
– рассказала Кара Делевинь.