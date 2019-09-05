Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой супермоделью в Великобритании

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Кара Делевинь
Кара Делевинь / www.gettyimages.com

Британская супермодель Кара Делевинь, которая не скрывает своей бисексуальности и отношения со своей возлюбленной Эшли Бенсон, в очередной раз стала самой высокооплачиваемой супермоделью в Великобритании.

Как сообщает издание Daily Mail, Кара Делевинь, которая сейчас представляет фильм "Карнивал Роу" (Carnival Row), где снялась с Орландо Блумом, заработала 21,5 миллиона фунтов в течение 2018 года.

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Второе место заняла супермодель Кейт Мосс, которая может похвастаться 9 миллионами фунтов стерлингов. Третье место досталось Хантингтон-Уайтли с заработком в 8 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что Делевинь смогла увеличить свою прибыль благодаря новым контрактам в моделинге, съемкам в фильмах, участием в неделях моды и доходу собственной компании Cara&Co. Кроме того, 27-летняя Кара работает директором в компании своего отца Harvey White Properties Ltd.

 

 

В интервью подкаста RuPaul's Drag Race модель вспоминает, что у нее были привилегии в детстве: "Мы с родителями много путешествовали, и расти в Лондоне было невероятно круто".

Кроме того, звезда заявила, что деньги – это не самое главное в жизни. Своим примером Делевинь назвала отца.

У моего отца были небогатые родители, возможно, именно поэтому он так амбициозен и стремится заботиться о своей семье и всех нас,
– призналась она.

Кара Делевінь
Кара Делевинь / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Мода Кара Делевинь
Источник: LifeStyle 24
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