Кара Делевинь снялась в провокационном образе для обложки глянца Numero

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Кара Делевинь
Кара Делевинь / Instagram / @numeromagazine

26-летняя английская актриса начала все больше заниматься модельной карьерой, снимаясь в достаточно горячих фотосессиях. Так, для обложки мартовского выпуска журнала Numero Делевинь снова надела провокационное платье.

Недавно сеть взорвали снимки 26-летней Кары Делевинь, на которых она позирует обнаженной для рекламной съемки Balmain, а уже после этого представители глянца Numero опубликовала результат сотрудничества модели с их журналом на своей странице в Instagram.

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Для фотосессии Кара примерила провокационный наряд от Dior, который подчеркивает ее пышную грудь и показывает обнаженную спину. Представители отмечали, что журнал будет в продаже с 1 марта, вероятно, именно тогда они покажут больше снимков роскошной Кары Делевинь.

Стоит напомнить, недавно модель публиковала на своей странице в Instagram фото с сексуальной съемки с Оливье Рустеном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cara Delevingne (@caradelevingne)

 

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Теги: LifeStyle Мода Кара Делевинь
Источник: LifeStyle 24
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