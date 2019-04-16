Кара Делевинь стала звездой корейского Vogue: соблазнительные фото

48 Читати новину українською
Кара Делевинь
Кара Делевинь / Instagram / @caradelevingne

Британская супермодель Кара Делевинь уже не впервые украшает именитые глянцы. В этот раз ее пригласили стать главной героиней издания Vogue Korea в майском выпуске.

Автором новой фотоистории и, в частности, обложки стал местный фэшн-фотографа Ahn Jooyoung. Хотя кроме титульного фото журнала Vogue в сети снимков больше нет, известно, что стилистом съемки стал Sohn Eunyoung.

Читайте также: "Мать драконов" в желтом: роскошные фото Эмилии Кларк на обложке испанского Vogue

Для обложки Кара Делевинь не примеряла ничего, кроме нежных и стильных сережек в ушах. На ее лицо нежно спадала темная тень, а губы были светло подчеркнуты косметикой Dior. Для фотосессии модели сделали красивую укладку волос, что очень подходило к утонченному образу.

Кара Делевінь
Кара Делевинь для Vogue Korea / Instagram / @ahnjooyoung_

На другом фото на Instagram-странице главного редактора глянца Shin Kwangho появилась также еще одна фотография, на которой звезда уже примерила майку фиолетового цвета и отвела взгляд в сторону света.

Кара Делевінь
Кара Делевbнь для Vogue Korea / Instagram / @shinkwangho

blog_ava
Сколько людей умерли от кори в Украине
сегодня
2420
Теги: LifeStyle Мода Кара Делевинь
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
15 апреля 20:05 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
5193
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
15 апреля 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
25530
"Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
15 апреля 12:52 "Игра престолов": просмотрели ли Вы первую серию 8 сезона?
1300
Великий пост 2019: история и правила соблюдения
15 апреля 12:08 Великий пост 2019: история и правила соблюдения
16217
Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
15 апреля 10:54 Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу
Юлія Михайлова 3932
Новости
Больше новостей
Залиште відгук