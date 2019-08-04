Кара Делевинь тайно поженилась с актрисой Эшли Бенсон, – СМИ

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Кара Делевинь тайно поженилась с Эшли Бенсон
Кара Делевинь тайно поженилась с Эшли Бенсон / www.insider.com

Знаменитая модель и актриса Кара Делевинь завершила холостяцкие будни: в западных СМИ утверждают, что звезда поженилась со своей возлюбленной Эшли Бенсон.

Не успели поклонники Кары и Эшли порадоваться их помолвке, как знаменитости поспешно пошли к алтарю. Церемонию пара устроила втайне, поэтому журналисты The Sun не смогли сделать первые фото с их свадьбы.

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Кара Делевинь и Эшли Бенсон приехали в Лас-Вегас накануне торжественной церемонии. Пара поселилась в одном из отелей города и заказала венчание в неприметной часовне. Ее владелец Майкл Келли рассказал журналистам, что к алтарю актрисы пришли в черных нарядах, а венчание провел любитель Элвиса Пресли.

Они были уверены в том, что делают. И они демонстрировали уверенность в том, что значат друг для друга. С их лиц не сходили улыбки,
– рассказал Майкл Келли.

Вся церемония обошлась звездной паре в 300 долларов. Кара Делевинь и Эшли Бенсон решили не привлекать лишнего внимания к особому празднику, поэтому не публикуют ни одного фото со своей свадьбы. Однако от традиций звезды не отказались: обе красавицы обменялись клятвами, держа в руке букет. После свадьбы Кара и Эшли уехали из часовни на розовом кадиллаке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Что известно про роман Кары Делевинь и Эшли Бенсон?Журналисты впервые заговорили об отношениях Кары Делевинь и звезды сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон в начале 2019 года. Однако о романе свидетельствовали многочисленные снимки со свиданий, сделанные папарацци. Сначала знаменитости не комментировали, никаких слухов, а в середине июня официально заявили о своих чувствах.

Сначала Эшли Бенсон опубликовала совместное фото с Карой и лаконично подписала его "Моя". Только после этого пара впервые осуществила совместный публичный выход, появившись на церемонии награждения премиями TrevorLive New York Gala. В немногочисленном комментарии журналистам Кара Делевинь призналась, что уже более года чувствует себя счастливой. "Она – одна из тех людей, кто помог мне полюбить себя в то время, когда я больше всего в этом нуждалась. Она показала мне, что такое настоящая любовь и показала, как ее принимать, что было гораздо труднее, чем я раньше думала", – рассказала Кара Делевинь.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кара Делевинь Мода Звездные свадьбы
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