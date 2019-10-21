Кара Делевинь украсила обложку ELLE в провокативном образе: первое фото

11 Читати новину українською
Кара Делевинь
Кара Делевинь / Instagram / @caradelevingne

Британская супермодель Кара Делевинь довольно часто становится звездой глянцевых изданий, особенно отечественных. Но в этот раз ей выпала честь позировать для ноябрьского выпуска нидерландского ELLE.

Автором фотоистории, которая пока еще недоступна в сети, стала Лиз Коллинз. Первое фото с обложки журнала уже появилось на инстаграм-странице мейк-ап мастерицы Molly R. Stern, которая и сделала естественный макияж модели.

Читайте также: Кара Делевинь признана самой высокооплачиваемой супермоделью в Великобритании

Для первого фото 27-летняя Кара Делевинь надела соблазнительное платье, состоящее из кружевного верха с глубоким декольте и короткой атласной юбки. Черный и белый  прекрасно соединились на стройной фигуре модели. Прическа братанки была несколько небрежной, а многочисленные татуировки добавляли изюминку образу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Nederland (@elle_nl)

 

Первое фото у визажистки прокомментировала и возлюбленная Кары – Эшли Бенсон.

Кара Делевінь
Эшли Бенсон прокомментировала съемку Кары Делевинь / Скриншот из Instagram

blog_ava
Как украинцы оценивают шутку "95 квартала" о Гонтаревой: опрос
сегодня
1420
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Vogue Кара Делевинь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ким Кардашян – 38: секреты мирового успеха зажигательной звезды
сегодня 16:48 Ким Кардашян – 38: секреты мирового успеха зажигательной звезды
Юлія Михайлова 539
Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
сегодня 16:23 Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
Квітослава Туз 110
Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
20 октября 19:03 Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
465
Кэндис Свейнпол – 31: что надо знать про "ангела" Victoria's Secret
20 октября 09:32 Кэндис Свейнпол – 31: что надо знать про "ангела" Victoria's Secret
Юлія Турелик 685
Как носить цветные колготки осенью 2019 года: стильные советы с фото
19 октября 20:23 Как носить цветные колготки осенью 2019 года: стильные советы с фото
Анастасія Манюхіна 201
Новости
Больше новостей
Залиште відгук