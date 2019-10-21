Кара Делевинь украсила обложку ELLE в провокативном образе: первое фото

Британская супермодель Кара Делевинь довольно часто становится звездой глянцевых изданий, особенно отечественных. Но в этот раз ей выпала честь позировать для ноябрьского выпуска нидерландского ELLE.

Автором фотоистории, которая пока еще недоступна в сети, стала Лиз Коллинз. Первое фото с обложки журнала уже появилось на инстаграм-странице мейк-ап мастерицы Molly R. Stern, которая и сделала естественный макияж модели.

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Для первого фото 27-летняя Кара Делевинь надела соблазнительное платье, состоящее из кружевного верха с глубоким декольте и короткой атласной юбки. Черный и белый прекрасно соединились на стройной фигуре модели. Прическа братанки была несколько небрежной, а многочисленные татуировки добавляли изюминку образу.

Первое фото у визажистки прокомментировала и возлюбленная Кары – Эшли Бенсон.



Эшли Бенсон прокомментировала съемку Кары Делевинь / Скриншот из Instagram