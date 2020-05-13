Карантин – не помеха: как во Львове обустроили автокинотеатр

С 13 мая во Львове начал действовать первый в Украине автокинотеатр. Организаторы учли все советы ВОЗ в период пандемии коронавируса и установили большой экран под открытым небом.

По данным 24 канала, автокинотеатр обустроили на паркинге одного из торговых центров Львова. Поэтому машины беспрепятственно смогут разместиться на достаточно большой площадке под открытым небом.

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Известно, что ежедневно в автокинотеатре будет проходить по три сеанса. Организаторы учли и вкусы маленьких киноманов, так в 17 часов будут транслировать семейные фильмы или мультфильмы. А вот следующие сеансы будут предназначены для взрослых зрителей. Блокбастеры, романтические фильмы или байопики – каждый сможет найти интересный фильм для просмотра.

Такую идею львовяне позаимствовали из Европы, где, по их словам, соответствующие учреждения работали с начала пандемии.



Автокинотеатр за границей / Broadsheet

Как и за границей, во львовском автокинотеатре будут действовать строгие правила, которых должен будет придерживаться каждый посетитель. Организаторы учли советы ВОЗ и не будут нарушать условия карантина.

Правила посещения автокинотеатра:

Билет можно приобрести только онлайн. Здесь организаторы учли немало нюансов, в частности, габариты машины, предложив схему размещения. Стоимость билета составит 200 гривен. Эта сумма не будет увеличиваться от количества людей в авто.

Проверка билетов будет осуществляться на въезде для бесконтактного сканирования с телефона или другого устройства.

Водители должны придерживаться скоростного ограничения на территории кинотеатра – 5 км/ч, чтобы не вызвать аварии.

В одном автомобиле может находиться столько людей, сколько предусмотрено посадочных мест.

Выходить из машины до, во время или после киносеанса запрещено.

Чтобы звук был безупречным, зрители будут настраивать радиоприемник в машине на определенную волну.

Организаторы также отметили, что съемка сеанса, как и в любых кинотеатрах, будет запрещена.

Сейчас на крыше уже установили большой экран, который позволит смотреть фильмы даже днем.



Автокинотеатр во Львове / Пресс-служба