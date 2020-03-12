Карантин – не приговор: Светлана Тарабарова устраивает онлайн-концерты

Известная украинская певица Светлана Тарабарова не осталась в стороне новостей об объявлении карантина. Звезда предложила поклонникам организовывать онлайн-концерты.

Вчера, 11 марта, Кабинет министров Украины объявил о введении мер во избежание эпидемии коронавируса. С сегодняшнего дня по 3 апреля продлится всеукраинский карантин. Звезды шоу-бизнеса также высказали свои мнения по этому поводу. В частности, Светлана Тарабарова предложила поклонникам проводить онлайн-квартирники в инстаграме.

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Артистка разместила на своей странице в сети публикацию, в которой рассказала, что будет видеться с поклонниками каждый четверг в 20:00 в прямом эфире. Знаменитость отметила, что пообщается с фанами, споет и ответит на самые интересные вопросы.

Жду каждого здесь, в прямом эфире. Устраиваем онлайн-квартирник! Буду рада видеть каждого! Надеюсь, что это ненадолго и скоро мы встретимся на концертах в каждом уголке Украины!

– написала Светлана.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели меры предосторожности. Ограничили массовые мероприятия и отменили занятия в школах, садах, вузах. Также не будут проводить мероприятия на более 200 человек. Запрет не действует на собрание государсвтенной необходимости. Украинцам советуют отказаться от поездок за границу, пока в мире продолжается вспышка коронавируса.



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