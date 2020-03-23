Карантин – повод надеть лучшее: пример дизайнера Марка Джейкобса

В настоящее время большинство граждан по всему миру оказались в вынужденной самоизоляции. Не стали исключением и именитые звезды. Американский модельер Марк Джейкобс показал, что карантин – не повод забывать о модных трендах.

Дизайнер давно покорил вкусы и сердца голливудских знаменитостей своими неординарными решениями. С креативом он решил отнестись и к самоизоляции, которую проводит вместе с псом.

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Несмотря на то, что большинство людей по всему миру вынуждены оставаться дома и работать дистанционно, модельер посоветовал не отказываться от трендов даже в условиях карантина. На личной странице в инстаграме он опубликовал сообщение, в котором показал свой стильный look.

Для кадра он сделал ставку на весенний цвет. На нем голубая рубашка, темный свитер и черные приталенные брюки, а завершил образ кожаный жакет изумрудного цвета с золотыми застежками. Не менее яркими стали и другие элементы аутфита – серебряные босоножки на высоких каблуках, солнцезащитные очки, массивный браслет с камнями и ожерелье из жемчуга.

Несколько дней назад Марк Джейкобс показал фотографию с насыщенным макияжем, позируя в собственном доме. Основатель и главный дизайнер модного дома Marc Jacobs призвал надевать лучший свой наряд даже тогда, когда нет никакой необходимости выходить из дома.