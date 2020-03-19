Карантин в Австрии: правительство изолировало горнолыжный регион Тироль

Пандемия коронавируса изо дня в день лишь усиливается по всему миру. Правительство стран, в которых стремительно растет число больных, внедряет усиленные меры безопасности. Так, карантин объявили в австрийском регионе Тироль.

Ранее правительство Австрии ввело карантин локально и ограничило пересечение границ с Италией, Швейцарией и Германией. Так, в число регионов, которые оказались в изоляции, подключился центр отдыха и известный курорт в Тироле.

Читайте также Эвакуация украинцев из Египта: в "Борисполь" прибыли еще 4 рейса

Как сообщает Der Standard, от сегодня, 19 марта, местность находится в особом режиме. Жителям региона Тироля разрешено оставлять города только в том случае, если поблизости нет врача, аптеки, супермаркета или банка. Сами же туристические курорты закрыты, ведь раньше именно они стали возбудителем коронавируса, который сейчас прогрессирует в Австрии.

По состоянию на 19 марта в Австрии зафиксировано 1 843 случая заражения коронавирусом, из них в Тироле – 437. Несмотря на то, что количество смертей достигло отметки только в 5 человек, побороть вирус удалось только 9 гражданам.

Стоит напомнить, что ранее, 13 марта, австрийское правительство объявило карантин до 3 апреля и усилило ограничения:

все рестораны и кафе в стране не работают после 15:00;

сотрудники компании перешли на дистанционную работу;

магазины, кроме продуктовых и аптек, – закрыты;

горнолыжные курорты Тироля прекратили работать с 15 марта.

​

Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канал