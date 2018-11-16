"Караоке на колесах": MamaRika призналась о своей бисексуальности

Украинская певица MamaRika (Настя Кочетова) приняла участие в развлекательном шоу "Караоке на колесах", где рассказала пикантные подробности из личной жизни. Кроме отношений с мужчинами, она имела интимную связь с девушкой.

Премьера нового выпуска "Караоке на колесах" с ведущим Славой Деминым состоялась 26 ноября на YouTube-канале программы.

Читайте также: "На колесах": Виталий Козловский отобрал еду у девушки и перепел хиты Потапа и Поляковой

Кроме самого караоке, в котором 29-летняя MamaRika перепела один из хитов группы "Nikita" под названием "Авокадо", звезда поделилась секретами прошлого. По ее словам, она имела отношения с девушкой и для сексуальных игрищ она неоднократно покупала интимные игрушки в секс-шопе.

"Пошалили немного и хватит", – подытожила артистка, добавив, что лучше ей с ее любимым мужчиной. Как известно, певица находится в отношениях с актером и шоуменом Сергеем Середой.

В музыкальном авто MamaRika и Слава перепели хиты "Океана Эльзы", "Nikita", Tayanna и другие синглы топовых артистов.

Смотрите выпуск развлекательного шоу "Караоке на колесах" с MamaRika: