"Караоке на колесах": MamaRika призналась о своей бисексуальности

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Певица MamaRika
Певица MamaRika / Instagram / @mamarika_official

Украинская певица MamaRika (Настя Кочетова) приняла участие в развлекательном шоу "Караоке на колесах", где рассказала пикантные подробности из личной жизни. Кроме отношений с мужчинами, она имела интимную связь с девушкой.

Премьера нового выпуска "Караоке на колесах" с ведущим Славой Деминым состоялась 26 ноября на YouTube-канале программы.

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Кроме самого караоке, в котором 29-летняя MamaRika перепела один из хитов группы "Nikita" под названием "Авокадо", звезда поделилась секретами прошлого. По ее словам, она имела отношения с девушкой и для сексуальных игрищ она неоднократно покупала интимные игрушки в секс-шопе.

"Пошалили немного и хватит", – подытожила артистка, добавив, что лучше ей с ее любимым мужчиной. Как известно, певица находится в отношениях с актером и шоуменом Сергеем Середой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)

 

В музыкальном авто MamaRika и Слава перепели хиты "Океана Эльзы", "Nikita", Tayanna и другие синглы топовых артистов.

Смотрите выпуск развлекательного шоу "Караоке на колесах" с MamaRika:

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Эротика
Источник: 24 канал
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