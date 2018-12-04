"Караоке на майдане" закрыли после 20 лет существования: Игорь Кондратюк рассказал причины

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"Караоке на майдане" завершилось после 20 лет существования
"Караоке на майдане" завершилось после 20 лет существования / Instagram/ @jasminstepenko

Любимое утреннее развлекательное шоу украинцев "Караоке на майдане" пришло к своему завершению. В воскресенье, 16 декабря, команда отсняла последний эфир, который станет завершающим в его истории.

О том, что в декабре 2018 года будет снят финальный выпуск программы "Караоке на майдане", сообщается на сайте издания Факты. Бессменный ведущий развлекательного шоу рассказал, почему пришла мысль закрыть проект после 20 лет успешного существования.

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"Караоке на майдане" для меня, как и для многих, стало отдушиной в жизни. Я выхожу перед своими зрителями и сам пою с ними, ни о чем не думая. Программа уже устарела, она придумана еще в прошлом веке. Однако каждый раз, приезжая с ней в новый город, я собираю на площадке больше пяти тысяч человек,
– сказал автор проекта Игорь Кондратюк.

Также он намекнул, что хочет запустить похожую программу, но на другом, лучшем уровне, чтобы она продержалась на экранах так же долго, как "Караоке".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yana Pryadko (@yanapryadko)

 

К слову, в 2014 году проект, который дал карьерный толчок Тине Кароль, Виталию Козловскому, Максу Барских, Маше Собко, Тарасу Тополе и Alyosha, внесли в "Книгу рекордов Украины" как "Самый развлекательный проект".

Певица Alyosha с мужем Тарасом Тополей пришли отдать должное своему, так называемому, альма-матер, и спели на съемках финального эфира программы "Караоке на майдане".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Музыка
Источник: Lifestyle
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