Каре телятины с вишневым соусом – рецепт праздничного ужина на День Валентина
Изысканное ресторанное блюдо своими руками! Что может быть лучшим подарком для любимой половинки в такой романтический праздник? Удивите свою половинку ароматным каре из телятины в сочетании с соусом из вишни и нежным сыром.
Ингредиенты для приготовления
4 каре телятины
200 грамм свежей или мороженой вишни
50 грамм коньяка
1 ст л сливочного масла
100 грамм сыра "Бавария Блу"
1 ст ложка сахара
розмарин
соль
перец
клубника для декора
Каре телятины – чрезвычайно нежное мясо, поэтому мариновать его можно до часа времени. Для маринада нужно поперчить мясо, посолить и добавить розмарин, слегка добавить масла.
На разогретой сковородке обжариваем мясо по 5 минут с каждой стороны. Если вы любите хорошо прожаренное мясо, можно довести его до готовности в духовке еще 10 минут при температуре 180 градусов.
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Для соуса из вишни на сковородке растапливаем кусочек сливочного масла, добавляем вишню и обжариваем 5 минут. Фламбируем соус коньяком и добавляем сахар для карамелизации вишен.
Фламбирование – способ приготовления пищи, заключающийся в обработке блюда горящим спиртом (к примеру, коньяком).
Формируем презентацию праздничного ужина ко Дню влюбленных
Для подачи блюда подогреваем презентационную тарелку в микроволновой печи. По ресторанным меркам, горячие блюда подаются именно в теплой посуде. Такой, на первый взгляд, незначительной деталью, вы удивите свою любимую половинку и поразите своей осведомленностью в кулинарии.
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Каре телятины с вишневым соусом – рецепт ко Дню Валентина
Выкладываем соус полумесяцем с помощью кисточки и поочередно размещаем сыр "Бавария Блу", карамелизированные вишни и клубнику.
Каре телятины скрещиваем и декорируем разрезанной клубникой, выкладывая половинки в виде двух сердец. Свежая веточка розмарина придаст блюду приятный аромат.