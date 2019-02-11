Каре телятины с вишневым соусом – рецепт праздничного ужина на День Валентина

Изысканное ресторанное блюдо своими руками! Что может быть лучшим подарком для любимой половинки в такой романтический праздник? Удивите свою половинку ароматным каре из телятины в сочетании с соусом из вишни и нежным сыром.

Ингредиенты для приготовления

4 каре телятины

200 грамм свежей или мороженой вишни

50 грамм коньяка

1 ст л сливочного масла

100 грамм сыра "Бавария Блу"

1 ст ложка сахара

розмарин

соль

перец

клубника для декора

Каре телятины – чрезвычайно нежное мясо, поэтому мариновать его можно до часа времени. Для маринада нужно поперчить мясо, посолить и добавить розмарин, слегка добавить масла.

На разогретой сковородке обжариваем мясо по 5 минут с каждой стороны. Если вы любите хорошо прожаренное мясо, можно довести его до готовности в духовке еще 10 минут при температуре 180 градусов.

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Для соуса из вишни на сковородке растапливаем кусочек сливочного масла, добавляем вишню и обжариваем 5 минут. Фламбируем соус коньяком и добавляем сахар для карамелизации вишен.

Фламбирование – способ приготовления пищи, заключающийся в обработке блюда горящим спиртом (к примеру, коньяком).

Формируем презентацию праздничного ужина ко Дню влюбленных

Для подачи блюда подогреваем презентационную тарелку в микроволновой печи. По ресторанным меркам, горячие блюда подаются именно в теплой посуде. Такой, на первый взгляд, незначительной деталью, вы удивите свою любимую половинку и поразите своей осведомленностью в кулинарии.

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Каре телятины с вишневым соусом – рецепт ко Дню Валентина

Выкладываем соус полумесяцем с помощью кисточки и поочередно размещаем сыр "Бавария Блу", карамелизированные вишни и клубнику.

Каре телятины скрещиваем и декорируем разрезанной клубникой, выкладывая половинки в виде двух сердец. Свежая веточка розмарина придаст блюду приятный аромат.

Приятного аппетита!

Фото: Богданна Рыбак