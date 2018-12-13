Карина Жосан очаровала своим дефиле и вошла в 20-тку финалисток "Мисс Вселенная": видео

Победительница международного конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" активно готовится к финалу, который пройдет в Таиланде. Дефиле отборочного этапа "Мисс Вселенная" 23-летней одесситки Карины Жосан появилось на официальной странице конкурса.

Карина Жосан уже более двух недель находится в Таиланде и активно готовится к финалу международного конкурса "Мисс Вселенная 2018", которая пройдет 17 декабря в городе Бангкок.

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Видео, на котором украинка уверенно дефилирует в купальнике и вечернем платье, появилось на официальной странице национального конкурса "Мисс Украина Вселенная". Карина Жосан прошлась по подиуму в сером платье-рыбке, декорированном перьями и красивой вышивкой. 23-летняя девушка вела себя уверенно и непринужденно, а такое поведение не могло не очаровать зрителей и жюри.

Поклонники Карины засыпали ее комплиментами: "Ты очень эффектная", "Держишься, как королева", "Роскошная" и другими словами восторга.

Примерно через сутки представители конкурсе "Мисс Украина Вселенная" сообщили, что Карина произвела хорошее впечатление не только на своих украинских поклонников, но и на жюри. Она вошла в двадцатку финалисток и готовится к завершающему этапу.

После этого Карина опубликовала снимок с букетом роз, отметив геолокацию "Таиланд". Под фото она написала, что прошла беседу с жюри и чувствует себя очень счастливой.

Утром у меня была частная беседа с судьями конкурса. Наконец я имела возможность открыть себя судьям и показать им настоящую красоту "Мисс Украина Вселенная 2018" Карины Жосан. Я молюсь за то, чтобы мои старания были оценены и моя страна гордилась результатом 17 декабря. В конце дня я получила букет цветов и сладкие подарки. Отличное завершение дня,

– прокомментировала свой выход в финал Карина Жосан.