Любимые модели Карла Лагерфельда, которые дарили ему вдохновение

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Карл Лагерфельд и Луна Бийль
Карл Лагерфельд и Луна Бийль / Фото из открытых источников

Мир модной индустрии до сих пор не может прийти в себя от потери выдающегося дизайнера Карла Лагерфельда. Креативный директор Chanel умер 19 февраля в Париже. За все время работы у модельера были свои фавориты среди моделей, участвовавших в показах и рекламных кампаниях бренда.

В одном из интервью для британского Vogue Лагерфельд признавался, что у всех девушек, которые входят в закрытый клуб "избранных", есть свое прозвище.

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"Сейчас моя любимая модель – датчанка по имени Луна", – рассказал он. Тогда речь шла о Луне Бийль, которая закрывала показ осенней коллекции Chanel.

 

Допис, поширений Luna Bijl (@mxlunaa)

"Есть девушки, которых я называю котиками. Луна и Лили-Роуз Депп – это мои котики", – добавил Лагерфельд.

Помер Карл Лагерфельд

Лили-Роуз Депп и Карл Лагерфельд

Кроме того, в список фаворитов Карла вошли также Кара Делевинь и Адво Абоа.

Помер Карл Лагерфельд
Адво Абоа на показеі Chanel

Помер Карл Лагерфельд
Кара Делевинь на показе Chanel

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Кроме этого, в число любимиц входило еще несколько звезд модной индустрии – Инес де ля Фрессанж, Клаудия Шиффер, Каролин де Мегре, Кайя Гербер, а также актрисы Кира Найтли, Тильда Суинтон, Кристен Стюарт и певица Ванесса Паради.

Помер Карл Лагерфельд
Кэти Перри, Карл Лагерфельд, Кара Делевинь и Клаудия Шиффер / The Cheat Sheet

Что случилось с Карлом Лагерфельдом?
Во время последнего показа Chanel 22 января в мире моды заподозрили о недуге дизайнера, ведь впервые с 1989 года его не было на модном событии. В этот день его заменяла помощница Виржини Виар, которую вчера, после новостей о смерти Карла Лагерфельда, назначили новым креативным директором модного дома. Вечером 19 февраля стало известно, что немецко-французский дизайнер умер от рака поджелудочной железы. У него не осталось прямых наследников кроме кошки Шупетт и крестника Хадсона Кронинга, которым он, вероятно, оставил все наследство.

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Карл Лагерфельд Chanel
Источник: 24 Канал
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