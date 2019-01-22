Карл Лагерфельд впервые не вышел на подиум: чем запомнился показ Chanel

Самый ожидаемый показ легендарного бренда Chanel весна-лето 2019 прошел 22 января традиционно в парижском Grand Palais, недалеко от Елисейских Полей.

На показе Chanel весна-лето 2019 продемонстрировали яркие наряды, напоминающие наряды королевских представителей, которые надевали века назад.

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Однако сделано все в современных вариациях: платья с низкими корсетами и широкими юбками, рюши, складки, воланы, цветочный декор, воздушные рукава, много перьев и тому подобное.

Смотрите видео с показа Chanel весна-лето 2019:

Экстравагантные образы завершили поднятые волосы и насыщенный макияж с акцентами на глазах и губах. Также модели продефилировали в традиционных для бренда твидовых костюмах.

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Что интересно, впервые за время работы в Chanel с 1983 года Карл Лагерфельд не вышел к зрителям после показа. Его заменила его "правая рука" Виржини Виар, которая в модном Доме занимает должность студийного директора. Последние три показа модельер выходил на подиум вместе с ней.

Пока нет никаких официальных комментариев, почему Лагерфельд не вышел после показа, но в модном мире уже начались обсуждения, что это может означать для бренда.



Виржини Виар / Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images



​Chanel весна-лето 2019 / Getty Images