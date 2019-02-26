Карла Бруни снялась в романтической съемке для журнала Elle: фото

5 Читати новину українською
Карла Бруни
Карла Бруни / elle.com

Бывшая супермодель, певица и жена экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни снялась для обложки итальянского глянцевого журнала Elle.

В интервью Elle Карла рассказала об отношении к моде и призналась, что считает простоту элегантной.

Читайте также: Как влюбить в себя президента: история Карлы Бруни и Николя Саркози

"Я не знаю, есть ли у меня стиль, но я люблю простоту, люблю жить без каблуков, без макияжа, чувствуя себя комфортно. Я всегда считала простоту элегантной", – отметила Бруни.

Карла Бруні
Карла Бруни / Elle Italia

Она добавила, что каждый день занимается спортом, а также любит выпивать вино. Что интересно, певица рассказала, что на самом деле ревнива к своему мужу Николя Саркози, даже если он не дает причины для этого. По ее мнению, ревность является признаком желания и любви.

Карла Бруні
Карла Бруни / Elle Italia

Карла Бруні
Карла Бруни / Elle Italia

Карла Бруні
Карла Бруни / Elle Italia

Карла Бруні
Карла Бруни / Elle Italia

blog_ava
Скандал с "Укробронопромом": кто причастен и какие последствия?
сегодня
937
Теги: Мода LifeStyle Карла Бруни
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня 15:13 Выходные в марте 2019: будет ли 8 марта выходным днем и какие праздничные дни ожидают украинцев
7134
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 13:14 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
5405
Пасха в Украине 2019: дата и традиции
сегодня 11:15 Пасха в Украине 2019: дата и традиции
6714
Рами Малек и Оливия Колман: интересные факты из биографии звезд, которые вы могли не знать
сегодня 00:31 Рами Малек и Оливия Колман: интересные факты из биографии звезд, которые вы могли не знать
762
Фильм "Зеленая книга": что стоит знать о победителе Оскар-2019
25 февраля 19:01 Фильм "Зеленая книга": что стоит знать о победителе Оскар-2019
585
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук