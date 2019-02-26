Карла Бруни снялась в романтической съемке для журнала Elle: фото

Бывшая супермодель, певица и жена экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни снялась для обложки итальянского глянцевого журнала Elle.

В интервью Elle Карла рассказала об отношении к моде и призналась, что считает простоту элегантной.

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"Я не знаю, есть ли у меня стиль, но я люблю простоту, люблю жить без каблуков, без макияжа, чувствуя себя комфортно. Я всегда считала простоту элегантной", – отметила Бруни.



Карла Бруни / Elle Italia

Она добавила, что каждый день занимается спортом, а также любит выпивать вино. Что интересно, певица рассказала, что на самом деле ревнива к своему мужу Николя Саркози, даже если он не дает причины для этого. По ее мнению, ревность является признаком желания и любви.



Карла Бруни / Elle Italia



Карла Бруни / Elle Italia



​Карла Бруни / Elle Italia



​Карла Бруни / Elle Italia