Карла Бруни снялась в рождественской кампании Burberry: видео

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Карла Бруни и Рубен Лофтус-Чик
Карла Бруни и Рубен Лофтус-Чик / Instagram /@carlabruniofficial

Французская топ-модель итальянского происхождения Карла Бруни стала звездой рекламной кампании британского модного дома Burberry. Кампейн получил название "Что такое любовь?" и пропагандирует ценить своих близких. В съемках также принял участие британский футболист Рубен Лофтус-Чик.

51-летняя экс-первая леди Франции продемонстрировала свою красоту в рождественской рекламной кампании Burberry Festive. Она танцевала и позировала в объятиях футболиста Рубена Лофтус-Чика. Автором кампейна выступил культовый дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт.

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"Что такое любовь?" – первая праздничная съемка Риккардо Тиши в должности креативного директора бренда. Он не стал изменять себе и призвал к сотрудничеству людей, которые его вдохновляют.

Рождество – это время любви и дружбы, когда люди во всем мире собираются в кругу своих семей. Это один из моих любимых периодов в течение года, когда можно остановиться, сделать паузу и подвести итог. В этом проекте мне захотелось собрать людей, которые были рядом со мной с самого начала работы в Burberry и поддерживали меня,
– поделился впечатлениями от работы Риккардо Тиши.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

Французская модель Карла Бруни на страницах соцсетей поделилась кадрами со съемок и выразила свою благодарность бренду Burberry и всем, кто был причастен к этому мини-видео.

Любовь в воздухе. Не уверена, меня больше вдохновила встреча с Сантой или Рубеном Лофтус-Чиком,
– прокомментировала звезда.

На своей официальной странице в инстаграме креативный директор Burberry Риккардо Тиши также отметил, что кампейн посвящен любви к близким людям.

Любовь это ... моя семья, мои друзья, те, кто любят меня таким, какой я есть, и те, кто борются за то, во что верит. Наша новая кампания Burberry Festive оживила эту любовь. Спасибо Мерту и Маркусу, а также всем участникам съемочного процесса за то, что мы воплотили мечту в жизнь,
– написал он в заметке.

Идею объединения Тиши решил продемонстрировать с помощью множества групповых кадров. На некоторых из них изображены более 10 человек.

Рекламная кампания "Что такое любовь?": Смотреть видео онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Рождество Карла Бруни LifeStyle
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