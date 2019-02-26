Каролине Курковой-35: лучшие обложки супермодели

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Каролина Куркова
Каролина Куркова / Instagram / @karolinakurkova

Чешская супермодель, бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Каролина Куркова в четверг, 28 февраля, празднует день рождения. Обольстительной блондинке исполнилось 35 лет.

В честь своего дня рождения Куркова решила вспомнить свои лучшие обложки за время модельной карьеры. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Каролина потрясла модную индустрию своим успехом. В свои 24 года ее назвали "самой сексуальной девушкой мира". Что интересно, в рейтинге модель соревновалась с такими голливудскими дивами, как Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон. Также Каролина представляла такие бренды, как: Celine, Chanel, Christian Dior, Hugo Boss, Louis Vuitton, Mango, Versace и многие другие.

За всю свою модельную карьеру Куркова появлялась на обложках французского, итальянского, немецкого, русского, английского, греческого и корейского глянцевого журнала Vogue. Кроме того, она снималась для Elle, Vanity Fair, The Face и т. д.

Топ-10 обложек с Каролиной Курковой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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