В последний день весны, 31 мая, день блондинок празднуют все женщины со светлым цветом волос, поэтому предлагаем вам поздравить их со Всемирным днем блондинок праздничными картинками.

По одной из версий, этот праздник создали в США в 2001 году после выхода фильма "Блондинка в законе". Впрочем существует еще одна версия начала этого праздника. В ней говорится о том, что основательницами в этот день стали женщины-блондинки в США, которые работали юристами. Их не устраивало, что мужчины-адвокаты препятствовали их карьерному росту и не воспринимали коллег серьезно. Женщины начали этот праздник из-за оскорбительных шуток в их сторону.

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Ученые считают, что натуральный белокурый цвет волос – настоящая редкость. По их подсчетам блондинки к 2202 году окончательно исчезнут с лица Земли, ведь только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49% до 14% от общего числа жителей планеты. Поэтому берегите и уважайте блондинок и не забудьте поздравить их с этим замечательным праздником.

Картинки со Всемирным днем блондинок



День блондинок 2020



Картинки с Днем блондинок



Красивые картинки с Днем блондинок



День блондинок 2020



Картинки-поздравления с Днем блондинок



Поздравления с Днем блондинок



Милые картинки с Днем блондинок



День блондинок 2020



Картинки с Днем блондинок