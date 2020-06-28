28 июня в Украине отмечают День Конституции. 24 года назад наша страна получила важный документ – Конституцию. В 2020 году праздник приходится на воскресенье, а в понедельник у нас будет дополнительный выходной день.

Основной закон Украины был принят лишь через 5 лет после провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. Современная история Конституции Украины началась 28 июня 1996 года, сообщает 24 канал.

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Принятие Конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Это стало важнейшим шагом в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.

Редакция LifeStyle 24 собрала подборку лучших картинок, чтобы вы могли поздравить родных и близких с государственным праздником.

Картинки с Днем Конституции Украины



Открытки с Днем Конституции



День Конституции 2020 картинки



День Конституции Украины



Поздравление с Днем Конституции



Картинки-поздравления с Днем Конституции



Открытки с Днем Конституции



День Конституции – картинки



Поздравление с Днем Конституции



День Конституции



Поздравление с Днем Конституции



Картинки с Днем Конституции