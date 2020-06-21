Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается день медицинского работника. В 2020 году праздник приходится на 21 июня. В этот день поздравляют всех медиков с их профессиональным праздником.

День медика в Украине ввели в 1994 году. День медицинского работника – это профессиональный праздник всех работников отрасли охраны здоровья Украины. В этот день врачи, медсестры, санитары принимают поздравления от пациентов, родственников и знакомых.

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Профессия врача считается священной, ведь они спасают жизни людей. Медики разных профессий спешат на помощь больным людям, становятся на борьбу с различными болезнями и патологиями, чтобы человек выздоровел и имел возможность жить здоровой и полноценной жизнью. Не забудьте поздравить своих врачей или друзей с их профессиональным праздником яркими картинками.

Картинки с Днем медика



Картинки с Днем медика



День медика 2020



Картинки-поздравления с Днем медицинского работника



Картинки с праздником



День медицинского работника 2020



Красивые картинки с праздником





День медика 2020



Картинки с Днем медика



21 июня – День медика



Красивые картинки с Днем медика



День медика 2020