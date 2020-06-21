День медика 2020: картинки-поздравления с праздником
Ежегодно в третье воскресенье июня отмечается день медицинского работника. В 2020 году праздник приходится на 21 июня. В этот день поздравляют всех медиков с их профессиональным праздником.
День медика в Украине ввели в 1994 году. День медицинского работника – это профессиональный праздник всех работников отрасли охраны здоровья Украины. В этот день врачи, медсестры, санитары принимают поздравления от пациентов, родственников и знакомых.
Читайте также Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
Профессия врача считается священной, ведь они спасают жизни людей. Медики разных профессий спешат на помощь больным людям, становятся на борьбу с различными болезнями и патологиями, чтобы человек выздоровел и имел возможность жить здоровой и полноценной жизнью. Не забудьте поздравить своих врачей или друзей с их профессиональным праздником яркими картинками.
Картинки с Днем медика
Картинки с Днем медика
День медика 2020
Картинки-поздравления с Днем медицинского работника
Картинки с праздником
День медицинского работника 2020
Красивые картинки с праздником
День медика 2020
Картинки с Днем медика
21 июня – День медика
Красивые картинки с Днем медика
День медика 2020
День медицинского работника