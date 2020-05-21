День вышиванки: красивые картинки-поздравления

День вышиванки – международный праздник, который призван сохранить народные традиции ношения вышитой украинской одежды. Празднуют День вышиванки каждый год в третий четверг мая. Вышиванка всегда была и остается украинской святыней. Это символ счастья, духовного богатства и связи поколений.

Вышиванка – неповторимое произведение искусства нашего народа, это символом идентификации украинцев. Национальную одежду всегда надевают на праздничные события, а также на большие религиозные праздники. Впрочем и для других национальностей вышиванка является незаурядной красивой одеждой и нарядным убранством.

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В 2014 году праздник вышел за пределы нашей страны и стал Всемирным Днем вышиванки. Отмечают его не только в Украине, но и в более 50 странах мира.

Основная цель праздника – сохранить национальные ценности, ведь вышиванка – это своеобразный оберег и код нации. В Украине каждый регион имеет свои изображения символов вышитого наряда, поэтому когда люди надевают вышиванки, усиливается ощущение единения и силы. В четверг, 21 мая, не забудьте поздравить родных и близких с Днем вышиванки праздничными картинками.

Картинки с Днем вышиванки



Картинки с Днем вышиванки



День вышиванки 2020



Картинки с Днем вышиванки 2020



Поздравления с Днем вышиванки 2020



Картинки-поздравления с Днем вышиванки



День вышиванки



День вышиванки 2020



Всемирный День вышиванки



21 мая – День вышиванки