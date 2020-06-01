Каждый год в первый день лета, отмечается Международный день защиты детей. Отмечают этот праздник еще с 1950 года. Решение о введении Дня защиты детей было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас красивую подборку праздничных картинок.

Праздник предназначен для того, чтобы родители поняли, что у детей не должно быть несчастного детства. Взрослые должны отвечать за детей, заботиться о них, защищать их права. Основная задача родителей – воспитать детей умными, порядочными, добрыми и уверенными в себе. Детство – прекрасное мгновение жизни, поэтому родителям надо сделать все для того, чтобы согреть своим теплом и любовью каждое детское сердечко. Читайте также Картинки с первым днем лета: великолепная подборка Картинки с Днем защиты детей

Картинки с Днем защиты детей

Картинки с Днем защиты детей 2020

Картинки с Днем защиты детей

Красивые картинки с Днем защиты детей

Картинки с Днем защиты детей

Картинки-поздравления с Днем защиты детей

Картинки с Днем защиты детей

Милые картинки с Днем защиты детей

Картинки с Днем защиты детей

Красивые картинки с Днем защиты детей

Картинки с Днем защиты детей

Прикольные картинки с Днем защиты детей

Картинки с Днем защиты детей