День защиты детей: красивые картинки-поздравления
Каждый год в первый день лета, отмечается Международный день защиты детей. Отмечают этот праздник еще с 1950 года. Решение о введении Дня защиты детей было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас красивую подборку праздничных картинок.
Праздник предназначен для того, чтобы родители поняли, что у детей не должно быть несчастного детства. Взрослые должны отвечать за детей, заботиться о них, защищать их права. Основная задача родителей – воспитать детей умными, порядочными, добрыми и уверенными в себе. Детство – прекрасное мгновение жизни, поэтому родителям надо сделать все для того, чтобы согреть своим теплом и любовью каждое детское сердечко.
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Картинки с Днем защиты детей
Картинки с Днем защиты детей 2020
Картинки с Днем защиты детей
Красивые картинки с Днем защиты детей
Картинки с Днем защиты детей
Картинки-поздравления с Днем защиты детей
Картинки с Днем защиты детей
Милые картинки с Днем защиты детей
Картинки с Днем защиты детей
Красивые картинки с Днем защиты детей
Картинки с Днем защиты детей
Прикольные картинки с Днем защиты детей
Картинки с Днем защиты детей