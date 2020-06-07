7 июня христиане празднуют Троицу. Этот день еще в народе называют Зелеными праздниками, ведь все храмы и дома украшают зелеными листьями. На Троицу люди поздравляют друг друга красивыми открытками и обмениваются добрыми словами.

Троица всегда приходится на 50-ый день после Воскресения Христова. 8 июня, в понедельник, сразу после Троицы, православные верующие отмечают День Святого Духа. Зеленые праздники отмечаются три дня: в воскресенье, понедельник и вторник, сообщает 24 канал.

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Картинки-поздравления с Троицей



Открытка с Троицей



Картинки с Троицей



Поздравление со Святой Троицей



Поздравление с Троицей



Картинки с Троицей



Открытки с Троицей



Картинки-поздравления с Троицей