Картинки с Троицей: картинки-поздравления с праздником
7 июня христиане празднуют Троицу. Этот день еще в народе называют Зелеными праздниками, ведь все храмы и дома украшают зелеными листьями. На Троицу люди поздравляют друг друга красивыми открытками и обмениваются добрыми словами.
Троица всегда приходится на 50-ый день после Воскресения Христова. 8 июня, в понедельник, сразу после Троицы, православные верующие отмечают День Святого Духа. Зеленые праздники отмечаются три дня: в воскресенье, понедельник и вторник, сообщает 24 канал.
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Картинки-поздравления с Троицей
Открытка с Троицей
Картинки с Троицей
Поздравление со Святой Троицей
Поздравление с Троицей
Картинки с Троицей
Открытки с Троицей
Картинки-поздравления с Троицей