Вознесение Христово: лучшие картинки с праздником

В четверг, 28 мая, на сороковой день после Воскресения Господня, верующие отмечают Вознесение Христово. Поздравьте с этим праздником своих родных и близких.

Считается, что в Вознесение Христово Господь особенно слышит просьбы верующих, поэтому стоит молиться особенно усердно, прося о жизненно необходимом, но не богатствах, сообщает 24 канал.

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В праздник Вознесения Господня упоминается завершение земного пути Иисуса Христа и его вознесение на небо. Праздник был установлен в честь этого события и в память о пришествии Спасителя на землю.

Украинцы верят, что после Вознесения наступает по-настоящему летняя погода. Не забывают в народе также приметы относительно погоды: если не будет дождя на Вознесение, так не будет шесть недель. А как пойдет дождь на Вознесение – то будет шесть недель идти.

Картинки с Вознесением Христовым



Вознесение 2020



Вознесение Христово 2020



Картинки с Вознесением



Вознесение Христово



Картинки с праздником Вознесения



Картинки с Вознесением



Картинки с Вознесением