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Вознесение Христово: лучшие картинки с праздником

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Картинки с Вознесением Христовым 2020 – поздравления с праздником
Картинки с днем Вознесения Христова / Фото из открытых источников

В четверг, 28 мая, на сороковой день после Воскресения Господня, верующие отмечают Вознесение Христово. Поздравьте с этим праздником своих родных и близких.

Считается, что в Вознесение Христово Господь особенно слышит просьбы верующих, поэтому стоит молиться особенно усердно, прося о жизненно необходимом, но не богатствах, сообщает 24 канал.

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В праздник Вознесения Господня упоминается завершение земного пути Иисуса Христа и его вознесение на небо. Праздник был установлен в честь этого события и в память о пришествии Спасителя на землю.

Украинцы верят, что после Вознесения наступает по-настоящему летняя погода. Не забывают в народе также приметы относительно погоды: если не будет дождя на Вознесение, так не будет шесть недель. А как пойдет дождь на Вознесение – то будет шесть недель идти.

Картинки с Вознесением Христовым

Вознесіння Христове
Вознесение 2020

Вознесіння Христове
Вознесение Христово 2020

Вознесіння Христове
Картинки с Вознесением 

Вознесіння Христове
Вознесение Христово 

Вознесіння Христове
Картинки с праздником Вознесения

Вознесіння Христове
Картинки с Вознесением

Вознесіння Христове
Картинки с Вознесением

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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