Вознесение Христово: лучшие картинки с праздником
В четверг, 28 мая, на сороковой день после Воскресения Господня, верующие отмечают Вознесение Христово. Поздравьте с этим праздником своих родных и близких.
Считается, что в Вознесение Христово Господь особенно слышит просьбы верующих, поэтому стоит молиться особенно усердно, прося о жизненно необходимом, но не богатствах, сообщает 24 канал.
Читайте также Вознесение Господне 2020: дата праздника и основные традиции
В праздник Вознесения Господня упоминается завершение земного пути Иисуса Христа и его вознесение на небо. Праздник был установлен в честь этого события и в память о пришествии Спасителя на землю.
Украинцы верят, что после Вознесения наступает по-настоящему летняя погода. Не забывают в народе также приметы относительно погоды: если не будет дождя на Вознесение, так не будет шесть недель. А как пойдет дождь на Вознесение – то будет шесть недель идти.
Картинки с Вознесением Христовым
Вознесение 2020
Вознесение Христово 2020
Картинки с Вознесением
Вознесение Христово
Картинки с праздником Вознесения
Картинки с Вознесением
Картинки с Вознесением
Читайте также
-
Кинокадры использовали для курьезных мемов о карантине: фото, которые заставят смеяться каждого27 мая , 12:19
-
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: цены и фото невероятных локаций27 мая , 17:58
-
Королева Иордании надела вышитое платье на торжественное мероприятие: роскошные фото27 мая , 11:44