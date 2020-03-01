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Прощеное воскресенье 2020: картинки с праздником

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Картинки с Прощеным воскресеньем 2020 / LifeStyle 24

В первый день весны, 1 марта, христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято просить друг у друга прощения за неточно сказанные слова или совершенные поступки. Прощеное воскресенье готовит верующих к Великому посту.

В начале христианства первые монахи Великий пост проводили в пустыне. 40 дней они были полностью изолированы от мира. Когда же пост завершался, домой живыми возвращались не все: кое-кто умирал, кто-то попадал в лапы хищников.

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Поэтому идя в неизвестность на такое длительное время, монахи начали просить друг у друга прощение. Это считалось первым шагом к приготовлению своей души до Воскресения Христова.

С того времени, христиане всегда стараются перед началом поста, попросить у всех прощение, и с чистой душой и помыслами начать Великий пост.

Картинки с Прощенным воскресеньем

прощена неділя 2020Прощеное воскресенье 2020

прощена неділя 2020Картинки с Прощенным воскресеньем

прощена неділя 2020
Прощеное воскресенье 1 мартапрощена неділя 2020Прощеное воскресенье 2020

прощена неділя 2020Картинки с Прощенным воскресеньем

прощена неділя 2020Прощеное воскресенье 2020

прощена неділя 2020Картинки-поздравления с Прощеным воскресеньем

прощена неділя 2020Картинки-поздравления с Прощеным воскресеньем

прощена неділя 2020Картинки-поздравления с Прощеным воскресеньем

прощена неділя 2020Картинки с Прощеным воскресеньем

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Религия LifeStyle Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Традиции
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