Прощеное воскресенье 2020: картинки с праздником

В первый день весны, 1 марта, христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято просить друг у друга прощения за неточно сказанные слова или совершенные поступки. Прощеное воскресенье готовит верующих к Великому посту.

В начале христианства первые монахи Великий пост проводили в пустыне. 40 дней они были полностью изолированы от мира. Когда же пост завершался, домой живыми возвращались не все: кое-кто умирал, кто-то попадал в лапы хищников.

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Поэтому идя в неизвестность на такое длительное время, монахи начали просить друг у друга прощение. Это считалось первым шагом к приготовлению своей души до Воскресения Христова.

С того времени, христиане всегда стараются перед началом поста, попросить у всех прощение, и с чистой душой и помыслами начать Великий пост.

Картинки с Прощенным воскресеньем

Прощеное воскресенье 2020

Картинки с Прощенным воскресеньем



Прощеное воскресенье 1 марта Прощеное воскресенье 2020

Картинки с Прощенным воскресеньем

Прощеное воскресенье 2020

Картинки-поздравления с Прощеным воскресеньем

Картинки-поздравления с Прощеным воскресеньем

Картинки-поздравления с Прощеным воскресеньем

Картинки с Прощеным воскресеньем