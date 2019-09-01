День знаний: праздничные картинки-поздравления с первым звонком

Традиционно в Украине 1 сентября, в первый день осени отмечают День знаний. В этот день для учащихся раздается первый школьный звонок, свидетельствующий о начале учебного года.

Каждый год, в первый день осени, 1 сентября, каждая школа пестрит школьниками в белых бантиках, с большими букетами цветов, их встревоженными родителями и празднично одетыми учителями. Впереди учеников ждут 9 месяцев, которые подарят новые знания, что пронесутся через всю жизнь. Поэтому в этот праздничный и радостный день не забудьте поздравить своих детей, братьев и сестер. Читайте также: С праздником 1 сентября – поздравления с Днем знаний в прозе и стихах Картинки поздравления с Днем знаний

Картинки с Днем знаний

Картинки с 1 сентября

Поздравления с Днем знаний

Картинки с Днем знаний

Поздравления с 1 сентября

Открытки с 1 сентября

День знаний 2019

Поздравления с первым звонком

Картинки с первым звонком

Поздравления с Днем знаний

Картинки с 1 сентября

Картинки-поздравления с 1 сентября

День знаний: поздравления

Поздравления с 1 сентября

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