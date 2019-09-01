День знаний: праздничные картинки-поздравления с первым звонком
Традиционно в Украине 1 сентября, в первый день осени отмечают День знаний. В этот день для учащихся раздается первый школьный звонок, свидетельствующий о начале учебного года.
Каждый год, в первый день осени, 1 сентября, каждая школа пестрит школьниками в белых бантиках, с большими букетами цветов, их встревоженными родителями и празднично одетыми учителями. Впереди учеников ждут 9 месяцев, которые подарят новые знания, что пронесутся через всю жизнь. Поэтому в этот праздничный и радостный день не забудьте поздравить своих детей, братьев и сестер.
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Картинки поздравления с Днем знаний
Картинки с Днем знаний
Картинки с 1 сентября
Поздравления с Днем знаний
Картинки с Днем знаний
Поздравления с 1 сентября
Открытки с 1 сентября
День знаний 2019
Поздравления с первым звонком
Картинки с первым звонком
Поздравления с Днем знаний
Картинки с 1 сентября
Картинки-поздравления с 1 сентября
День знаний: поздравления
Поздравления с 1 сентября
Пожелания ученику
Пожелания ученице