Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравления

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Картинки с Благовещением 2019 - поздравления с праздником в картинках, открытках
Благовещение 2019 / 2017pik.pp.ua

Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из важнейших церковных праздников. Ежегодно христиане восточного обряда празднуют Благовещение 7 апреля. LifeStyle 24 собрал для вас лучшую подборку картинок, чтобы вы смогли поздравить с этим светлым днем родных и близких.

Праздник Благовещения знаменует встречу Архангела Гавриила и Девы Марии. Ранее этот день назывался "зачатием Христа". Впервые дата празднования Благовещения была объявлена ​​императором Юстинианом в 560 году.

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Благовещение – это непреходящий праздник, поэтому дата его празднования всегда приходится на один и тот же день. Благовещение считается днем ​​свободы и покоя.

В этот день женщинам нельзя выполнять никакой работы. Запрещается шить, вязать, вышивать. Наши предки говорили, что на Благовещение даже птица гнездо не вьет. Предлагаем вам в этот светлый день поздравить каждого, кто близок вашему сердцу.

Картинки поздравления с Благовещением:

Благовіщення
Картинки с Благовещением

Благовіщення
Картинки Благовещения​ 2019

Благовіщення
Картинки на Благовещение 7 апреля

Благовіщення
Картинки поздравления с Благовещением

Благовіщення
Картинки с Благовещением

Благовіщення
Благовещение​-2019

Благовіщення
Благовещение в Украине 2019

Благовіщення
Картинки с Благовещением

Благовіщення
Картинки-поздравления с Благовещением

Благовіщення
Картинки с праздником

Благовіщення
Благовещение 7 апреля 

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Теги: Традиции Религия LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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