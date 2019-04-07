Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравления
Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из важнейших церковных праздников. Ежегодно христиане восточного обряда празднуют Благовещение 7 апреля. LifeStyle 24 собрал для вас лучшую подборку картинок, чтобы вы смогли поздравить с этим светлым днем родных и близких.
Праздник Благовещения знаменует встречу Архангела Гавриила и Девы Марии. Ранее этот день назывался "зачатием Христа". Впервые дата празднования Благовещения была объявлена императором Юстинианом в 560 году.
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Благовещение – это непреходящий праздник, поэтому дата его празднования всегда приходится на один и тот же день. Благовещение считается днем свободы и покоя.
В этот день женщинам нельзя выполнять никакой работы. Запрещается шить, вязать, вышивать. Наши предки говорили, что на Благовещение даже птица гнездо не вьет. Предлагаем вам в этот светлый день поздравить каждого, кто близок вашему сердцу.
Картинки поздравления с Благовещением:
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