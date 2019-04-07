Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравления

Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из важнейших церковных праздников. Ежегодно христиане восточного обряда празднуют Благовещение 7 апреля. LifeStyle 24 собрал для вас лучшую подборку картинок, чтобы вы смогли поздравить с этим светлым днем родных и близких.

Праздник Благовещения знаменует встречу Архангела Гавриила и Девы Марии. Ранее этот день назывался "зачатием Христа". Впервые дата празднования Благовещения была объявлена ​​императором Юстинианом в 560 году.

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Благовещение – это непреходящий праздник, поэтому дата его празднования всегда приходится на один и тот же день. Благовещение считается днем ​​свободы и покоя.

В этот день женщинам нельзя выполнять никакой работы. Запрещается шить, вязать, вышивать. Наши предки говорили, что на Благовещение даже птица гнездо не вьет. Предлагаем вам в этот светлый день поздравить каждого, кто близок вашему сердцу.

Картинки поздравления с Благовещением:



Картинки с Благовещением



Картинки Благовещения​ 2019



Картинки на Благовещение 7 апреля



Картинки поздравления с Благовещением



Картинки с Благовещением



Благовещение​-2019



Благовещение в Украине 2019



Картинки с Благовещением



Картинки-поздравления с Благовещением



Картинки с праздником



Благовещение 7 апреля