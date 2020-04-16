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Картинки с Чистым четвергом: яркая подборка

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Картинки с Чистым четвергом / Фото из открытых источников

16 апреля украинцы празднуют Чистый четверг. В этот день принято убирать в доме, вымывать всю грязь и готовиться к Светлому Христовому Воскресенью.

Чистый четверг приходится на Страстную неделю, поэтому на протяжении всех дней христиане молятся, ограничивают себя в еде и полностью посвящают себя вере.

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Также в этот день хозяйки готовят важные пасхальные блюда. В некоторых регионах Украины, куличи пекутся в четверг. Сегодня – последний день, когда можно заниматься трудом. В Страстную пятницу или Пасхальную субботу уже не рекомендуется убирать свои дома. Эти дни стоит посвятить молитвам и смирению.

По библейской истории, в Чистый четверг Иисус пригласил на Тайную вечерю к себе 12 апостолов. Перед трапезой он омыл каждому ноги – это символизировало его любовь и смирение.

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Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку картинок, которыми вы можете поздравить своих близких, напоминая сегодняшний праздник и приближение Воскресения Христова.

Картинки с Чистым четвергом


Картинки с Чистым четвергом


Красивые картинки с Чистым четвергом


Милые картинки с Чистым четвергом


Картинки поздравления с Чистым четвергом


Чистый четверг 2020


Открытки с Чистым четвергом


Поздравления с Чистым четвергом


Картинки поздравления с Чистым четвергом


Поздравления с Чистым четвергом 2020

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Пасха Традиции Страстная неделя Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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