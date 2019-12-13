Именины Андрея: лучшие картинки-поздравления

13 декабря христиане отмечают религиозный праздник Андрея Первозванного. Следовательно, все мужчины, которые носят имя Андрей – празднуют День Ангела. С греческого имя Андрей означает "храбрый" и "мужественный". Поэтому пришлите своем имениннику лучшие картинки поздравления с праздником.

Иисус Христос первым позвал Андрея к себе в ученики, поэтому одного из 12 апостолов называют Первозванным. Апостол Андрей предсказал основание столицы Украины – города Киева. По преданию, поднимаясь вверх по Днепру, он посмотрел на киевские горы и сказал ученикам, что здесь появится величественный город, на котором воссияет благодать Господня и будет построено много церквей. Также 13 декабря люди предсказывали погоду и обращали внимание на природные явления.

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Картинки поздравления с Днем Ангела Андрея



День Ангела Андрея 2019



Картинки поздравления с Днем Ангела



Картинки с Днем Ангела Андрея



Картинки на именины Андрея



Именины Андрея – 13 декабря: картинки-поздравления



Поздравление с Днем Андрея



Картинки с именинами Андрея



Поздравление с Днем Ангела



Наилучшие пожелания с именинами Андрея