Именины Андрея: лучшие картинки-поздравления
13 декабря христиане отмечают религиозный праздник Андрея Первозванного. Следовательно, все мужчины, которые носят имя Андрей – празднуют День Ангела. С греческого имя Андрей означает "храбрый" и "мужественный". Поэтому пришлите своем имениннику лучшие картинки поздравления с праздником.
Иисус Христос первым позвал Андрея к себе в ученики, поэтому одного из 12 апостолов называют Первозванным. Апостол Андрей предсказал основание столицы Украины – города Киева. По преданию, поднимаясь вверх по Днепру, он посмотрел на киевские горы и сказал ученикам, что здесь появится величественный город, на котором воссияет благодать Господня и будет построено много церквей. Также 13 декабря люди предсказывали погоду и обращали внимание на природные явления.
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Картинки поздравления с Днем Ангела Андрея
День Ангела Андрея 2019
Картинки поздравления с Днем Ангела
Картинки с Днем Ангела Андрея
Картинки на именины Андрея
Именины Андрея – 13 декабря: картинки-поздравления
Поздравление с Днем Андрея
Картинки с именинами Андрея
Поздравление с Днем Ангела
Наилучшие пожелания с именинами Андрея