Именины Андрея: лучшие картинки-поздравления

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День Ангела Андрея / Фото из открытых источников

13 декабря христиане отмечают религиозный праздник Андрея Первозванного. Следовательно, все мужчины, которые носят имя Андрей – празднуют День Ангела. С греческого имя Андрей означает "храбрый" и "мужественный". Поэтому пришлите своем имениннику лучшие картинки поздравления с праздником.

Иисус Христос первым позвал Андрея к себе в ученики, поэтому одного из 12 апостолов называют Первозванным. Апостол Андрей предсказал основание столицы Украины – города Киева. По преданию, поднимаясь вверх по Днепру, он посмотрел на киевские горы и сказал ученикам, что здесь появится величественный город, на котором воссияет благодать Господня и будет построено много церквей. Также 13 декабря люди предсказывали погоду и обращали внимание на природные явления.

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Картинки поздравления с Днем Ангела Андрея


День Ангела Андрея 2019


Картинки поздравления с Днем Ангела


Картинки с Днем Ангела Андрея


Картинки на именины Андрея


Именины Андрея – 13 декабря: картинки-поздравления


Поздравление с Днем Андрея


Картинки с именинами Андрея


Поздравление с Днем Ангела


Наилучшие пожелания с именинами Андрея

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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