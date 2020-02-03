День Ангела Максима: праздничные картинки-поздравления
3 февраля отмечается день памяти Масима Исповедника. Поэтому все мужчины, которые носят имя Максим празднуют в этот день именины.
С древнеримского имя Максим означает "величайший". По характеру Максим холерик, всегда готов помочь близким. Он довольно начитанный, эрудированный и знает ответы на многие вопросы. Максим очень дружелюбный и общительный. Если у вас есть родственник, друг или просто знакомый с таким именем – не забудьте ему прислать поздравительную открытку.
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Картинки-поздравления с Днем Ангела Максима
Картинки с именинами Максима
Картинки с Днем Ангела Максима
Картинки на День Ангела Максима
Картинки-поздравления с Днем Ангела
День Ангела Максима 2020
Картинки-поздравления с именинами Максима
Поздравление с Днем Ангела Максима
Именины Максима 2020