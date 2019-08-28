День ангела Марии: лучшие картинки-поздравления

4 августа православная церковь отмечает день памяти святой мироносицы Марии Магдалины. Ей молятся, чтобы избавиться от плохих привычек. Также святая Мария Магдалина помогает аптекарям и парикмахерам. Празднуют именины сегодня все женщины, которые носят имя Мария.

Родилась Мария в галилейском городе Магдала. Во время ее рождения Иисус творил чудеса и исцелял людей от различных болезней. Марию Магдалину он излечил от одержимости бесами. С тех пор она начала служить Спасителю. Мария присутствовала с Христом и на Голгофе во время его казни, а позже пришла смазать его тело своими волосами. Мария первая увидела, что Иисус воскрес и принесла весть об этом апостолам.

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Картинки-поздравления с Днем Марии



День ангела Марии



Поздравления с Днем ангела



Именины Марии



Картинки с Днем ангела



Картинки на именины Марии



Именины Марии 4 августа



Картинки на Марии



Поздравления с именинами Марии



Картинки-поздравления с именинами