День ангела Марии: лучшие картинки-поздравления
4 августа православная церковь отмечает день памяти святой мироносицы Марии Магдалины. Ей молятся, чтобы избавиться от плохих привычек. Также святая Мария Магдалина помогает аптекарям и парикмахерам. Празднуют именины сегодня все женщины, которые носят имя Мария.
Родилась Мария в галилейском городе Магдала. Во время ее рождения Иисус творил чудеса и исцелял людей от различных болезней. Марию Магдалину он излечил от одержимости бесами. С тех пор она начала служить Спасителю. Мария присутствовала с Христом и на Голгофе во время его казни, а позже пришла смазать его тело своими волосами. Мария первая увидела, что Иисус воскрес и принесла весть об этом апостолам.
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Картинки-поздравления с Днем Марии
День ангела Марии
Поздравления с Днем ангела
Именины Марии
Картинки с Днем ангела
Картинки на именины Марии
Именины Марии 4 августа
Картинки на Марии
Поздравления с именинами Марии
Картинки-поздравления с именинами