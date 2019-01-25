Картинки-поздравление с днем Ангела Татьяны – лучшая подборка открыток

Ежегодно, 25 января, церковь отмечает День святой мученицы Татьяны. В нашей статье вы можете найти лучшие варианты поздравлений с Татьяниным днем.

Святая Татьяна жила в Риме в эпоху зарождения христианства. С детства она верила в Бога и хотела посвятить жизнь служению ему. Во взрослом возрасте девушка стала служанкой в церкви, помогала больным, беременным, участвовала в обряде крещения. До сих пор память этой мученицы отмечают 25 января. Поэтому в этот день празднуют все представительницы, носящих имя Татьяна.

Картинки-поздравления с днем Ангела Татьяны



Картинки-поздравления с днем Ангела Татьяны

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Поздравления в Татьянин день





Картинки-поздравления с днем Ангела Татьяны



Татьянин день: поздравления в картинках

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