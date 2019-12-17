День Ангела Варвары: праздничные картинки-поздравления

17 декабря отмечают день Варвары. День Ангела празднуют все представительницы женского пола, которых зовут Варварой. В этот день христиане чтят память святой великомученицы Варвары Илиопольской.

Варвара – всегда добрая и улыбчивая. Больше всего она похожа на отца и наследует от него его внешность и черты характера. Она скромная, трудолюбивая. У нее есть много способностей для занятий музыкой, хореографией и рисованием. Варвары, которые родились зимой, часто увлекаются спортом. Также они расчетливы и замкнуты, начав какое-то дело, они неспешно доводят его до конца.

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Праздничные картинки-поздравления с Днем Ангела



Картинки с именинами



Картинки с именинами Варвары



Варвары 2019



День Ангела Варвары



Красивые картинки с именинами



17 декабря – Варвары



День Ангела Варвары



Картинки с именинами Варвары



Картинки с именинами