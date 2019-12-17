День Ангела Варвары: праздничные картинки-поздравления
17 декабря отмечают день Варвары. День Ангела празднуют все представительницы женского пола, которых зовут Варварой. В этот день христиане чтят память святой великомученицы Варвары Илиопольской.
Варвара – всегда добрая и улыбчивая. Больше всего она похожа на отца и наследует от него его внешность и черты характера. Она скромная, трудолюбивая. У нее есть много способностей для занятий музыкой, хореографией и рисованием. Варвары, которые родились зимой, часто увлекаются спортом. Также они расчетливы и замкнуты, начав какое-то дело, они неспешно доводят его до конца.
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Праздничные картинки-поздравления с Днем Ангела
Картинки с именинами
Картинки с именинами Варвары
Варвары 2019
День Ангела Варвары
Красивые картинки с именинами
17 декабря – Варвары
День Ангела Варвары
Картинки с именинами Варвары
Картинки с именинами