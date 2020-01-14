24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Именины Василия: лучшие картинки-поздравления

997 Читати новину українською
Картинки-поздравления на Василия / unsplash.com

14 января украинцы имеют два праздника – Старый Новый год и День Ангела Василия. Его считали покровителем земледелия, поэтому основным обрядом в этот день было засевание жилищ зерном. Если у вас есть друг или родственник с этим именем, не забудьте отправить ему поздравительную открытку.

Примите в этот праздничный день наши теплые поздравления! Желаем вам всех благ! Присоединяйтесь к поздравлениям и побалуйте своих друзей и родных праздничными картинками.

Читайте также: Старый Новый год 2020: подборка праздничных картинок

Картинки-поздравления на Василия

День Ангела Василя
Картинки с именинами Василия

День Ангела Василя
Картинки с Днем Ангела Василия

День Ангела Василя
Поздравление с именинами

День Ангела Василя
Поздравления с Днем Ангела

День Ангела Василя
Картинки с именинами Василия

День Ангела Василя
Картинки с именинами

День Ангела Василя
Милые картинки с Днем Ангела

День Ангела Василя
Красивые картинки с именинами

Главные новости 13 января: Украина возвращается в ПАСЕ, ГПУ открыла дело против Трубы
сегодня
490
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Рождество Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
13 января 14:45 Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд
Олена Булан 24166
13 января 13:22 Старый Новый год: приметы, традиции, как праздновать в Украине
Олена Булан 9640
13 января 11:00 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 97692
12 января 09:33 8 малоизвестных фактов о Злате Огневич, которые могут удивить
2093
11 января 17:31 Самые ожидаемые украинские премьеры: какие фильмы стоит посмотреть
Єлизавета Герасимюк 519
Новости
Больше новостей
Залиште відгук