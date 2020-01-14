Именины Василия: лучшие картинки-поздравления
14 января украинцы имеют два праздника – Старый Новый год и День Ангела Василия. Его считали покровителем земледелия, поэтому основным обрядом в этот день было засевание жилищ зерном. Если у вас есть друг или родственник с этим именем, не забудьте отправить ему поздравительную открытку.
Примите в этот праздничный день наши теплые поздравления! Желаем вам всех благ! Присоединяйтесь к поздравлениям и побалуйте своих друзей и родных праздничными картинками.
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Картинки-поздравления на Василия
Картинки с именинами Василия
Картинки с Днем Ангела Василия
Поздравление с именинами
Поздравления с Днем Ангела
Картинки с именинами Василия
Картинки с именинами
Милые картинки с Днем Ангела
Красивые картинки с именинами
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