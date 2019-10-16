День руководителя: праздничные картинки-поздравления

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Картинки с Днем босса 2019 – поздравления в картинках с Днем шефа
День руководителя 2019 / Фото из открытых источников

16 октября в Украине отмечают День руководителя. Этот профессиональный праздник называют еще Днем шефа или Днем босса. В этот день приветствуют руководителей всех уровней, занимающих руководящие должности. Мы предлагаем вам поздравить своих любимых руководителей праздничными картинками-поздравлениями.

Картинки с Днем руководителя

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Картинки с Днем руководителя


День руководителя 2019


Поздравление з Днем руководителя


Картинки с Днем руководителя


Поздравление с Днем руководителя


День руководителя 2019

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Теги: LifeStyle Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки Традиции
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