С Днем флага Украины: лучшие поздравления в картинках

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Картинки с Днем флага Украины 2019 – поздравления в картинках
Поздравления в картинках: с Днем флага / pinterest

День государственного флага Украины отмечается 23 августа. Несмотря на то, что этот праздник начали праздновать только с 2004 года, история украинского флага достигает глубокой древности.

Первое официальное признание сине-желтого флага, как символа украинского народа, произошло 22 марта 1918 года. Именно тогда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамени Украинской Народной Республики. По этому случаю LifeStyle 24 подготовили для вас лучшие поздравления в картинках.

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Некоторые легенды рассказывают, что желтый и голубой цвета появились на нашем флаге благодаря трипольцам во время великого переселения народов.

Красивые поздравления в картинках ко Дню флага


Поздравления с Днем флага в картинках


Поздравления с Днем флага​ в картинках


Поздравления с Днем флага в картинках


Поздравления с Днем флага в картинках


Поздравления с Днем флага в картинках


Поздравления с Днем флага  в картинках
 


Поздравления с Днем флага в картинках

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Оригинальное поздравление с днем флага в картинках
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С Днем Независимости, Украина: поздравления в прозе и стихах
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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Традиции Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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