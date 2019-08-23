С Днем флага Украины: лучшие поздравления в картинках

День государственного флага Украины отмечается 23 августа. Несмотря на то, что этот праздник начали праздновать только с 2004 года, история украинского флага достигает глубокой древности.

Первое официальное признание сине-желтого флага, как символа украинского народа, произошло 22 марта 1918 года. Именно тогда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамени Украинской Народной Республики. По этому случаю LifeStyle 24 подготовили для вас лучшие поздравления в картинках.

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Некоторые легенды рассказывают, что желтый и голубой цвета появились на нашем флаге благодаря трипольцам во время великого переселения народов.

Красивые поздравления в картинках ко Дню флага



Поздравления с Днем флага в картинках



Поздравления с Днем флага​ в картинках



Поздравления с Днем флага в картинках



Поздравления с Днем флага в картинках



Поздравления с Днем флага в картинках