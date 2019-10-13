День художника: красивые картинки-поздравления

Во второе воскресенье октября в Украине отмечают День художника. В 2019 году этот праздник приходится на 13 октября.

Поздравляем всех мастеров изобразительного искусства, художников, коллекционеров и любителей живописи. Выбирайте картинки-поздравления для ваших друзей, которые празднуют сегодня День художника.

Читайте также: ТОП-10 украинских художников, которыми стоит гордиться

Интересные факты о художниках

1. Нидерландский художник Ван Гог на самом деле отрезал себе не целое ухо, как все думают, а только мочку. Ложная информация так быстро распространилась, что теперь больной, который сам себе делает операцию, называется человеком с синдромом Ван Гога.

2. Картина французского художника Анри Матисса "Лодка" в течении 46 дней провисела вверх ногами на выставке в Нью-Йорке, прежде чем кто-то это заметил. Картину успели увидеть аж 1600 посетителей.

3. Когда родился Пабло Пикассо, акушерка решила, что он мертв. Спас будущего талантливого испанского художника его дядя, который курил сигарету и решил выпустить дым в его лицо. В этот момент мальчик, который лежал без сознания на столе, начал плакать. Таким образом, можно сказать, что курение спасло ему жизнь.

4. В ранние годы своей жизни Пабло Пикассо был настолько беден, что вынужден был топить печь своими картинами вместо дров.

5. Работа французского скульптура Огюста Родена "Бронзовый век" была настолько реалистичной, что многим людям казалось, что внутри скульптуры живой человек.

Картинки с Днем художника



День художника 2019



Картинки с Днем художника



Поздравление с Днем художника



День художника 2019



Картинки с Днем художника

Поздравление с Днем художника



День художника 2019