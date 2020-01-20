День Иоанна Крестителя в Украине: поздравления в картинках

Сегодня, 20 января, в Украине отмечают один из знаковых религиозных праздников – День Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Общеизвестно, что Иоанн был последним пророком, который предсказал приход Иисуса Христа и призвал людей к покаянию.

По традиции, украинцы начинают день с молитвы и святой воды, которую пьют натощак. Кроме этого, принято поздравлять друг друга с религиозным праздником и с Днем ангела Ивана. Поэтому журналисты LifeStyle 24 подобрали картинки, которые помогут вам сделать замечательный сюрприз близким на День Иоанна Крестителя. Важно: 20 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день Поздравление с Днем Иоанна Крестителя

Поздравление с Днем Иоанна Крестителя

Поздравление с Днем Иоанна Крестителя

Поздравление с Днем Иоанна Крестителя

Поздравление с Днем Ивана

Поздравление с Днем Ивана

Поздравление с Днем Ивана

Поздравление с Днем Ивана

Поздравление с Днем Ангела Ивана

Картинки с именинами Ивана

День Ангела Ивана

День Ангела Ивана