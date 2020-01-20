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День Иоанна Крестителя в Украине: поздравления в картинках

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День Иоанна Крестителя: поздравления в картинках / Facedobra

Сегодня, 20 января, в Украине отмечают один из знаковых религиозных праздников – День Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Общеизвестно, что Иоанн был последним пророком, который предсказал приход Иисуса Христа и призвал людей к покаянию.

По традиции, украинцы начинают день с молитвы и святой воды, которую пьют натощак. Кроме этого, принято поздравлять друг друга с религиозным праздником и с Днем ангела Ивана. Поэтому журналисты LifeStyle 24 подобрали картинки, которые помогут вам сделать замечательный сюрприз близким на День Иоанна Крестителя.

Важно: 20 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Поздравление с Днем Иоанна Крестителя

Привітання з Днем Івана Хрестителя
Поздравление с Днем Иоанна Крестителя


Поздравление с Днем Иоанна Крестителя


Поздравление с Днем Иоанна Крестителя


Поздравление с Днем Ивана


Поздравление с Днем Ивана


Поздравление с Днем Ивана


Поздравление с Днем Ивана


Поздравление с Днем Ангела Ивана


Картинки с именинами Ивана


День Ангела Ивана


День Ангела Ивана

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Традиции Новости LifeStyle LifeStyle Религия Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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