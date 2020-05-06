День Ангела Юрия: лучшие картинки с праздником

6 мая в Украине отмечается День святого Георгия. Поэтому все мужчины, которые носят имя Юрий, празднуют в этот день именины.

Мужчины, которые носят имя Юрий – спокойные, сосредоточенные на своем внутреннем мире. В коллективе пользуются уважением коллег, но шумные компании предпочитают избегать. Юрий не заботится о том, чтобы обратить на себя внимание женщин. Они сами обращают на него внимание. В семейной жизни Юрий аккуратный. Заботится о детях, помогает жене по хозяйству.

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Если у вас есть родственник, друг или просто знакомый с таким именем – не забудьте ему прислать поздравительную открытку.

Картинки с Днем Ангела Юрия



Картинки с Днем Ангела



Картинки-поздравления с Днем Ангела



Поздравление с Днем Ангела



Картинки с Днем Ангела Юрия



Поздравление с Днем Ангела Юрия



Картинки с Днем Ангела



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