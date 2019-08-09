День святого Пантелеймона: подборка картинок

9 августа православные христиане отмечают память Пантелеймона – христианского святого, великомученика, целителя и врача.

Пантелеймон известный всем, как покровитель врачей. К нему обращались с просьбой вылечить от различных болезней. Считается, что дети, которые родятся в этот день, если захотят стать врачами – будут профессионалами своего дела. По традиции в день Пантелеймона собирают и сушат целебные растения, так как считается, что в этот день они обладают наиболее полезными свойствами.

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Картинки с Днем святого Пантелеймона



Картинки с Днем Пантелеймона



Поздравления с Пантелеймоном



Пантелеймона 2019



Поздравления с Пантелеймоном