День святого Пантелеймона: подборка картинок
9 августа православные христиане отмечают память Пантелеймона – христианского святого, великомученика, целителя и врача.
Пантелеймон известный всем, как покровитель врачей. К нему обращались с просьбой вылечить от различных болезней. Считается, что дети, которые родятся в этот день, если захотят стать врачами – будут профессионалами своего дела. По традиции в день Пантелеймона собирают и сушат целебные растения, так как считается, что в этот день они обладают наиболее полезными свойствами.
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Картинки с Днем святого Пантелеймона
Картинки с Днем Пантелеймона
Поздравления с Пантелеймоном
Пантелеймона 2019
Поздравления с Пантелеймоном
Источник: LifeStyle 24
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