День святого Пантелеймона: подборка картинок

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Картинки с Днем Пантелеймона 2019 – поздравления в День святого Пантелеймона
Картинки с днем святого Пантелеймона / religionpravda.com.ua

9 августа православные христиане отмечают память Пантелеймона – христианского святого, великомученика, целителя и врача.

Пантелеймон известный всем, как покровитель врачей. К нему обращались с просьбой вылечить от различных болезней. Считается, что дети, которые родятся в этот день, если захотят стать врачами – будут профессионалами своего дела. По традиции в день Пантелеймона собирают и сушат целебные растения, так как считается, что в этот день они обладают наиболее полезными свойствами.

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Картинки с Днем святого Пантелеймона

Картинки з Пантелеймоном
Картинки с Днем Пантелеймона

Привітання з Пантелеймоном
Поздравления с Пантелеймоном

Пантелеймона
Пантелеймона 2019

Пантелеймона 2019
Поздравления с Пантелеймоном

blog_ava
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9 августа
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Теги: LifeStyle Традиции Религия
Источник: LifeStyle 24
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