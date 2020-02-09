День стоматолога: картинки-поздравления с праздником

9 февраля отмечается международный профессиональный праздник – День стоматолога. В Украине этот праздник отмечают с 1993 года. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас яркие картинки, которые вы можете отправить своим родственникам, друзьям и знакомым и поздравить их с профессиональным праздником.

Празднование Дня стоматолога связывают со святой Апполонией, которая в этот же день, 9 февраля 249 года, приняла мученическую смерть. В 300 году ее канонизировали, а в 1099 году во время первого крестового похода после захвата Иерусалима была основана военная стоматология.

Читайте также: Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника

В 1979 году на международном конгрессе стоматологов в Сан-Марино – святая Апполония упоминается как покровительница стоматологов и стоматологических больных. В начале XXI века одна киевская стоматологическая фирма начала на своих плакатах печатать изображение святой с щипцами в руке, в которых в свою очередь был зажат удаленный зуб. Впоследствии все стоматологи узнали о дне ее чествования и начали праздновать День стоматолога.

Картинки с Днем стоматолога







День стоматолога 2020



Международный День стоматолога



Картинки с Днем стоматолога



Милые картинки с Днем стоматолога



Красивые картинки с Днем стоматолога



9 февраля – День стоматолога



Картинки ко Дню стоматолога



Картинки с Днем стоматолога



Милые картинки с Днем стоматолога