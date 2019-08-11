День строителя: лучшие картинки-поздравления

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Картинки с Днем строителя 2019 – поздравление картинки с праздником
Картинки с Днем строителя / LifeStyle 24

Каждый год во второе воскресенье августа отмечают День строителя. В 2019 году этот день приходится на 11 августа. Традиция отмечать этот праздник зародилась еще в 1956 году.

Строители – это представители одной из самых творческих профессий в мире. Они не только возводят новые строительные объекты, но еще и реконструируют, восстанавливают старые. Благодаря этим людям мы живем в красивых городах, любуемся величественными домами, имеем возможность работать в комфортных офисах и посещать кафе с лучшими видами. Поэтому не забудьте поздравить всех, кто приобщается к тому, чтобы обеспечить нам комфортную жизнь.

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Картинки с Днем строителя

День будівельника 2019
Картинки с Днем строителя

День будівельника 2019
Открытки с Днем строителя

День будівельника 2019
Поздравления с Днем строителя

День будівельника 2019
День строителя 2019

День будівельника 2019\
День строителя в Украине

День будівельника 2019
День строителя 11 августа

День будівельника 2019
Картинки с Днем строителя

День будівельника 2019
Картинки ко Дню строителя

День будівельника 2019
Поздравления с профессиональным праздником

День будівельника 2019
День строителя 2019

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11 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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