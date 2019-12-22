День святой Анны: красивые картинки-поздравления
22 декабря все женщины, которые носят имя Анна, отмечают День Ангела. Этот праздник связан с непорочным зачатием праведной Анны, дочери Марии – Матери Иисуса Христа.
Святую Анну почитают все женщины. К святой обращаются как к защитнице и покровительнице. Анна считается заступницей многих женских профессий, поэтому в этот день не рекомендуют заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой и другой домашней работой.
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Картинки-поздравления с Днем Анны
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22 декабря – именины Анны