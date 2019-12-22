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День святой Анны: красивые картинки-поздравления

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День Ангела Анны / Фото из открытых источников

22 декабря все женщины, которые носят имя Анна, отмечают День Ангела. Этот праздник связан с непорочным зачатием праведной Анны, дочери Марии – Матери Иисуса Христа.

Святую Анну почитают все женщины. К святой обращаются как к защитнице и покровительнице. Анна считается заступницей многих женских профессий, поэтому в этот день не рекомендуют заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой и другой домашней работой.

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Картинки-поздравления с Днем Анны

День Ангела Анни
Картинки на именины Анны

День Ангела Анни
Картинки с Днем Ангела

День Ангела Анни
Картинки с именинами 

День Ангела Анни
Красивые картинки с именинами Анны

День Ангела Анни
Именины Анны

День Ангела Анни
День Ангела Анны 22 декабря 

День Ангела Анни
День Ангела картинки

День Ангела Анни
День Ангела Анны 2019

День Ангела Анни
Поздравления с Днем Ангела Анны в картинках

День Ангела Анни
Именины Анны 2019

День Ангела Анни
22 декабря – именины Анны

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Религия Поздравления с праздниками – смс-поздравления, открытки и картинки
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